В Югре будут судить директора кафе из-за смерти девочки в игровой зоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг — РИА Новости. Предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом из-за смерти шестилетней девочки в игровой зоне детского кафе, сообщается на сайте Следственного комитета.

Осенью 2017 года следователи сообщали об инциденте в детском кафе "Теремок" в городе Югорск, где девочка попала головой в петлю подвесного устройства. Петля передавила ей дыхательные пути, ребенка доставили в реанимацию, но девочка скончалась. После трагедии кафе было закрыто.

По данным следствия, директор заведения игнорировал необходимость постоянно контролировать и обслуживать игровой комплекс.

"Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате небрежного отношения обвиняемого к обязанностям. Так, один из элементов оборудования игровой площадки в виде веревки был демонтирован неустановленным лицом и закреплен на верхней перекладине конструкции в форме петли, за которую в дальнейшем зацепилась девочка", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Уголовное дело в отношении бизнесмена первоначально было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас, по информации ведомства, он обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Предприниматель признал свою вину и раскаивается.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в СК.