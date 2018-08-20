Погибший в Подмосковье ребенок провел в закрытой машине более двух часов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Погибший в подмосковном Ступино пятилетний ребенок провел в закрытом автомобиле 2,5 часа, при этом семья скончавшегося мальчика благополучная, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой.

Ранее МВД сообщило, что тело пятилетнего ребенка было обнаружено в салоне автомобиля на стоянке в подмосковном городе Ступино. Ребенок скончался, пока его мать ходила устраиваться на работу, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила РИА Новости старший помощник главы управления СК по Московской области Ольга Врадий. Правила дорожного движения запрещают оставлять детей до семи лет одних в машине.

"По информации отдела по делам несовершеннолетних при администрации губернатора Московской области, погибший в Ступино малыш рос в обычной, благополучной семье. Мама приехала на завод, пошла в отдел кадров с документами, оставив мальчика в закрытой машине. Когда вернулась через 2,5 часа, ребенок уже не подавал признаков жизни", — сказала Мишонова, слова которой приводятся в сообщении.

Причины смерти и все обстоятельства случившегося уточняются.

"Мы уже неоднократно обращали внимание родителей, что оставлять детей в машине, даже ненадолго, опасно. Такая необъяснимая беспечность взрослых по отношению к детям приводит, к сожалению, к трагедиям", — заключила омбудсмен.