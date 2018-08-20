В Мордовии охотник утонул в пруду, пытаясь достать подстреленную утку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Житель села Напольная Тавла в Мордовии утонул в пруду во время охоты, пытаясь достать подстреленную утку, сообщило региональный главк МЧС.

Уточняется, что это произошло 18 августа, когда 56-летний мужчина отправился с сыном на охоту в лес рядом с селом. Родственники разделились и пошли охотиться в разных направлениях.

"Отец разделся и погрузился в воду пруда, отправившись за подстреленной уткой. Через некоторое время сын обнаружил его труп. Возможно, мужчина не является утонувшим, а умер из-за нездорового сердца", — говорится в сообщении.

Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.