В Ростовской области назвали возможную причину взрыва на шахте

ВОЛГОГРАД, 20 авг — РИА Новости. Брак электродетонатора и сильное механическое воздействие на патрон-боевик при подготовке к буро-взрывным работам на шахте "Обуховская" Ростовской области могли стать причиной взрыва, в результате которого один рабочий погиб и еще пять пострадали, сообщили РИА Новости в украинском энергохолдинге ДТЭК, в состав которого входит "Обуховская".

Вечером 16 августа произошел взрыв на шахте "Обуховская" в городе Зверево Ростовской области. При заряжении забоя монтажной камеры лавы взорвались шпуровые заряды. В результате погиб 26-летний проходчик, пять человек госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

"На предприятии продолжает работу специальная комиссия. На данный момент она рассматривает две основные версии причин произошедшего: приложение заряжающим чрезмерного механического воздействия на патрон-боевик при досылке его в шпур и брак электродетонатора, который применялся в работе", — сообщили в ДТЭК.

Как отметили в компании, на шахте "Обуховская" ведется добыча угля, временно приостановлены буро-взрывные работы.

По данным минздрава Ростовской области, пять пострадавших при взрыве рабочих находятся в больнице города Зверево. Ранее сообщалось, что один из горняков был прооперирован. "Его уже перевели из реанимации в отделение", — сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Семье погибшего рабочего, по информации ДТЭК, компания оказала помощь. "Также им будет оказана помощь из фонда социального страхования РФ", — уточнили в холдинге.