Под Элистой столкнулись две иномарки

ДТП с участием автомобилей Toyota Camry и Geely на 360-м километре трассы Элиста - Ставрополь. 20 августа 2018

ДТП с участием автомобилей Toyota Camry и Geely на 360-м километре трассы Элиста - Ставрополь. 20 августа 2018

ВОЛГОГРАД, 20 авг – РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Элиста – Ставрополь: погибли оба водителя и пострадали пять человек, в том числе двое 16-летних подростков, сообщает ГУ МВД по Калмыкии.

По данным полиции, ДТП произошло вечером в воскресенье на 360-м километре трассы Элиста — Ставрополь. Житель Элисты на автомобиле Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely, которым управлял житель Ставропольского края.

"В результате ДТП водитель Geely скончался на месте происшествия. Водитель второго автомобиля скончался в медицинском учреждении", — сообщает ГУ МВД Калмыкии.

По информации полиции, в аварии пострадали пять человек, среди них двое 16-летних подростков. Все они с ранениями доставлены в больницу.