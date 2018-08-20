Число пострадавших в крупном ДТП в Дагестане выросло до 20 человек

МАХАЧКАЛА, 20 авг — РИА Новости. Число пострадавших в крупном дорожно-транспортном происшествии в Карабудахкентском районе Дагестана выросло до 20 человек, среди них пять детей, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по республике.

Ранее в МВД сообщали о 15 пострадавших в ДТП с участием трех легковых автомобилей и одной пассажирской "Газели". Как отмечал Минздрав республики, 11 человек госпитализированы в больницу города Избербаш. По данным медиков, среди пострадавших двое детей.

"Произошла авария, где столкнулись пять автомобилей, один из них — пассажирская "Газель". В результате ДТП пострадали 20 человек, в том числе пятеро детей", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что к ликвидации последствий аварии привлечено 28 человек и восемь единиц техники. Возгорания на месте нет, движение не нарушено.