В Дагестане в крупном ДТП пострадали 15 человек

МАХАЧКАЛА, 20 авг — РИА Новости. Крупная дорожная авария произошла в Карабудахкентском районе Дагестана — предварительно, пострадали 15 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по республике.

"В понедельник утром на автодороге ФАД "Кавказ" близ населенного пункта Ачи-су произошло дорожное происшествие с участием трех легковых автомобилей и одной пассажирской "Газели". По предварительным данным, пострадали 15 человек", — рассказал собеседник агентства.

Как отмечает Минздрав республики, 11 человек госпитализированы в больницу города Избербаш. По данным медиков, среди пострадавших двое детей. Как минимум один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Между тем в республиканском главке МЧС РФ агентству заявили, что в аварии столкнулись пять автомобилей. Пожара не последовало. Количество пострадавших в главке пока называть не стали, информация уточняется.

Причины ДТП выясняются, на месте работает оперативно-следственная группа и 28 спасателей при восьми единицах техники.