При пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы погиб человек

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Один человек погиб при возгорании балконов на трех этажах в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Он уточнил, что пожар произошел по адресу: улица Илимская, 6.

"Очаг пожара находился в квартире на девятом этаже, частично горели балконы на 10-м, 11-м и 12-м этажах. Эвакуированы 22 человека, из них четыре ребенка. Один человек погиб", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось ликвидировать в 04.43. Обстоятельства ЧП выясняются.