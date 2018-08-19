В Мордовии один человек погиб и один ранен в результате перестрелки

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Один мужчина убит, другой ранен, третий задержан после перестрелки в Мордовии, сообщается на сайте СУСК по республике.

По предварительным данным, около трех ночи 18 августа возле водоема неподалеку от деревни Кочемасово Темниковского района между несколькими мужчинами произошел конфликт.

"В результате 25-летнему мужчине было причинено огнестрельное ранение в области грудной клетки, от которого он скончался, 35-летний мужчина с огнестрельным ранением живота доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Как сообщается, по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Саранска, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины. По данным ведомства, следователи устанавливают причины конфликта и другие обстоятельства случившегося.

"Предполагаемое орудие преступления – травматический револьвер — изъято. В рамках расследования будут назначены необходимые судебные экспертизы", — добавляется в сообщении.