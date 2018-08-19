В Красноярске потушили пожар в офисном здании

КРАСНОЯРСК, 19 авг — РИА Новости. Пожар в офисном здании в центре Красноярска ликвидирован, сообщили РИА Новости в управлении МЧС Красноярского края.
"Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что информация о возгорании поступила пожарным в 12.40. Через четыре минуты пожарные прибыли на место. На площади около ста квадратов в четырехэтажном офисном здании на проспекте Мира было зафиксировано тление утеплителя.
Причины возгорания устанавливаются.