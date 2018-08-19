В Красноярске загорелась крыша офисного здания

КРАСНОЯРСК, 19 авг — РИА Новости. В историческом центре Красноярска горит крыша офисного здания, сообщили РИА Новости в управлении МЧС Красноярского края.

"Сообщение о возгорании поступило в 12.40 (8.40 мск). Через четыре минуты пожарные прибыли на место. На площади около ста квадратов в четырехэтажном офисном здании на проспекте Мира было зафиксировано тление утеплителя. Пострадавших и погибших нет", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что пожар локализован примерно через час после сообщения на площади 170 квадратных метров. В данный момент идет проливка крыши. Причины возгорания устанавливаются. Дым от пожара был виден из разных точек города.