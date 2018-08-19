В ДТП с автобусом на Ставрополье погибли два человека

ПЯТИГОРСК, 19 авг — РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали в результате ДТП с автобусом на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель краевого УГИБДД.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и "Камаз" столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье.

"По предварительным данным, в Андроповском районе водитель рейсового автобуса "Сетра", следовавшего по маршруту Тбилиси — Краснодар, допустил попутное столкновение с "Камазом" с прицепом. В результате автоаварии погибли два пассажира и семь пострадали", — сообщили в ведомстве.

Всего на момент аварии в автобусе находились два водителя и 40 пассажиров, отметили в УГИБДД. "Пострадавших доставляют в лечебные учреждения Андроповского района и города Невинномысска, их количество уточняется, поскольку всех пассажиров осматривают врачи. Водитель грузовика не пострадал", — уточнили в ведомстве.