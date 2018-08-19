Туристка из Барнаула умерла от переохлаждения в районе Авачинского перевала

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. Туристка из Барнаула, путешествовавшая по Камчатке в составе организованной группы, умерла в районе Авачинского перевала, по предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение, сообщает краевое правительство.

"Группа туристов, в составе которой были 17 человек, путешествовала по Камчатке с 14 августа. Судя по заявке в поисково-спасательный отряд, свой 12-дневный маршрут они начали с Пиначево, затем прошли в Налычево, откуда накануне вечером вышли в район Авачинского перевала. Руководитель группы – представитель красноярского турклуба "Три коня", — приводит пресс-служба правительства слова начальника камчатского поисково-спасательного отряда Александра Путятина.

По предварительным данным, вечером в субботу по пути к Авачинскому перевалу две женщины отстали от группы, остальные туристы ушли в сторону приюта туркомпании "Камчатинтур" вместе с гидом.

"Позднее одна из отставших женщин пришла в лагерь и попросила помощи – 34-летней туристке из Барнаула, оставшейся на маршруте, стало плохо. Когда за ней вернулись, женщина была уже без сознания. Дежурившая в районе Авачинского перевала бригада скорой помощи констатировала смерть, предварительно – в результате переохлаждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за плохих метеоусловий доставить туристов и тело погибшей в Петропавловск-Камчатский ночью не удалось. В районе Авачинского перевала был сильный ветер с дождем и снегом. На ночевку туристов разместили в приюте "Камчатинтура". Планируется, что эвакуацию туристов проведут в воскресенье и доставят их в одну из гостиниц города Елизово.

Выяснением обстоятельств произошедшего сейчас занимаются правоохранительные органы региона, дополняется в сообщении.