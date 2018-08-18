На Урале четверых подростков подозревают в убийстве молодого человека

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Четверо подростков подозреваются в том, что до смерти избили 20-летнего молодого человека в городе Березовский Свердловской области, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

По данным следствия, 10 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в районе гаражно-строительного кооператива по улице Исакова обнаружено тело 20-летнего местного жителя. Экспертиза показала, что молодой человек умер из-за черепно-мозговой травмы.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", — говорится в сообщении.

В причастности к преступлению подозреваются четверо подростков 14-16 лет, один из них ранее был судимый, сообщает ведомство. Следователи выясняют преступную роль каждого из предполагаемых соучастников и мотив совершённого преступления. Ранее судимый подросток арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Как отмечают в СК, в ходе расследования будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, будет дана правовая оценка органам системы профилактики. Также будут приняты профилактические меры в отношении 13-летней девушки, которая, данным следствия, находилась в одной компании с подозреваемыми во время совершения преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства областного Следственного комитета, уточняют в ведомстве.