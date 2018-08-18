На Урале четверых подростков подозревают в убийстве молодого человека

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Четверо подростков подозреваются в том, что до смерти избили 20-летнего молодого человека в городе Березовский Свердловской области, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", — говорится в сообщении.
В причастности к преступлению подозреваются четверо подростков 14-16 лет, один из них ранее был судимый, сообщает ведомство. Следователи выясняют преступную роль каждого из предполагаемых соучастников и мотив совершённого преступления. Ранее судимый подросток арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства областного Следственного комитета, уточняют в ведомстве.