СК проверит видео, на котором охранник бьет нижегородского подростка

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Следователи проверят распространенное СМИ видео, на котором охранник магазина в Нижегородской области бьет по лицу мальчика-подростка, сообщает региональный СУСК.

"В ряде СМИ была опубликована видеозапись, на которой видно, как мужчина наносит удар по лицу несовершеннолетнему мальчику в одном из магазинов города Сарова Нижегородской области. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области проводится доследственная прорверка", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливается личность охранника.