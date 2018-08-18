В Сургутском районе локализовали разлив нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 авг — РИА Новости. Разлив нефти, произошедший в Сургутском районе ХМАО из-за незаконной врезки в трубопровод, локализован, идет уборка участка, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь компании "Сургутнефтегаз" Алексей Артеменко.

Вечером в пятницу представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости об утечке нефти в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 8,6 тысячи квадратных метров, которая произошла на нефтепроводе в результате незаконной врезки.

"Действительно была попытка незаконной врезки в наш трубопровод, в результате чего произошла разгерметизация. Случился разлив. Участок локализован собственными силами, специализированными подразделениями компании "Сургутнефтегаз". Идет уборка", — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что указанный трубопровод находится в Сургутском районе.