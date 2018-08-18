В Сургутском районе локализовали разлив нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 авг — РИА Новости. Разлив нефти, произошедший в Сургутском районе ХМАО из-за незаконной врезки в трубопровод, локализован, идет уборка участка, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь компании "Сургутнефтегаз" Алексей Артеменко.
"Действительно была попытка незаконной врезки в наш трубопровод, в результате чего произошла разгерметизация. Случился разлив. Участок локализован собственными силами, специализированными подразделениями компании "Сургутнефтегаз". Идет уборка", — отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что указанный трубопровод находится в Сургутском районе.