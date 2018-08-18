Подросток признался в убийстве 10-летней девочки под Хабаровском

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Подросток признался в убийстве 10-летней девочки в селе Князе-Волконское Хабаровского края, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Ранее сообщалось, что вечером 16 августа девочка 2008 года рождения вышла из дома покататься на роликах, но не вернулась. Через некоторое время ее тело обнаружили со следами насильственной смерти. В пятницу следователи сообщили, что по подозрению в убийстве задержан 15-летний мальчик.

"В ходе допроса дал признательные показания и сообщил детали совершения преступления. Подозреваемый рассказал, что ранее был знаком с потерпевшей", — говорится в сообщении.

СУСК поясняет, что причиной убийства стала "внезапно возникшая ссора". Ведомство также сообщает, что ранее подросток состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних "в связи с фактами бродяжничества", но в декабре 2017 года снят с учета "ввиду исправления".

"В этой связи следственными органами начата проверка в отношении органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц", — добавляется в сообщении.