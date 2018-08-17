В Рязанской области вертолет совершил жесткую посадку

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Рязанской области в пятницу, пилот госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"В Спасском районе… совершил жесткую посадку вертолет. Предварительно, Robinson. На борту находился один человек, с травмами госпитализирован. На место происшествия выезжала оперативная группа пожарной охраны, скорая и полиция", — рассказал собеседник.

Он отметил, что пока нет информации о том, чей это вертолет, и что за рейс он выполнял.