СК завел дело после взрыва на шахте в Ростовской области

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ после взрыва на шахте "Обуховская" в Ростовской области, в результате которого один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что взрыв на шахте произошел в четверг при заряжении забоя монтажной камеры лавы. Взорвались шпуровые заряды. При взрыве погиб 26-летний проходчик, пять человек госпитализированы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности при ведении горных работ, строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователь уже провел осмотр места происшествия, была изъята необходимая служебная документация, назначено проведение экспертиз. В ходе расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства произошедшего, а также лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на предприятии.

Ранее сообщалось, что вечером 16 августа произошел взрыв на шахте "Обуховская" в городе Зверево Ростовской области. При заряжении забоя монтажной камеры лавы взорвались шпуровые заряды. В результате погиб 26-летний проходчик, 5 человек госпитализированы.

По данным холдинга ДТЭК, куда входит "Обуховская", на шахте буро-взрывные работы остановлены, добыча угля при этом ведется.