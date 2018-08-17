В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

САРАТОВ, 17 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Три автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще шестеро, включая двоих детей, пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло около 11.00 (10.00 мск) на автодороге Нижний Новгород — Саратов между поселками Широкое и Большая Каменка Татищевского района области.

"По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей Renault Logan и "Газель Соболь". В результате ДТП, по предварительной информации, шесть человек получили травмы, из них два ребенка, предположительно, трех и шести лет. Еще один человек от полученных травм скончался на месте ДТП", — сказала собеседница агентства.

На месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются.