Полицейского в ЕАО, сын которого выстрелил в себя из пистолета, оштрафовали

ХАБАРОВСК, 17 авг — РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области признал бывшего сотрудника полиции виновным в небрежном хранении оружия, в результате которого его сын выстрелил в себя и ослеп на один глаз, ему назначен штраф в 10 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по региону в пятницу.

Установлено, что в июле прошлого года полицейский находился дома и не обеспечил безопасное хранение служебного пистолета. Его четырехлетний сын взял оружие и по неосторожности выстрелил себе в лицо. Согласно заключению эксперта, ребенку причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие полную утрату зрения на один глаз.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего участкового уполномоченного ОМВД России по Облученскому району ЕАО. Он признан виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия. Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.

В свою очередь областная прокуратура сообщает, что Облученский районный суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор без изменения.

"Обвинительный приговор оставлен без изменения, жалоба осужденного — без удовлетворения. Приговор мирового судьи Облученского судебного участка Облученского судебного района вступил в законную силу", — сообщает прокуратура.