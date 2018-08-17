В Якутии самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

ЯКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Якутск-Чокурдах, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа левого двигателя, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия".

Самолет в штатном режиме произвел посадку в аэропорту города Якутска. На борту находились 32 пассажира и члены экипажа.

"Семнадцатого августа при наборе высоты у воздушного судна произошел отказ левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета", — сообщила пресс-служба авиакомпании.

Причины отказа двигателя выясняет специальная комиссия.

Авиакомпания "Якутия" совершает регулярные и чартерные полеты по всем направлениям Якутии, а также в города Дальнего Востока и центральных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.