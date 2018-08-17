СК возбудил уголовное дело из-за обстрела мирных жителей в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (132)

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное после ранения двух мирных жителей на Донбассе из-за обстрелов украинских военных, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело открыто по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

По словам Петренко, пятого августа военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины открыли прицельный огонь из тяжелой артиллерии по гражданской инфраструктуре в Горловке. Осколочные ранения получил мирный житель 1981 года рождения.

Во вторник, четырнадцатого августа, силовики обстреляли село Коминтерново, осколочное ранение получила мирная жительница.

Следственный комитет регулярно возбуждает уголовные дела в связи с обстрелами украинских силовиков в Донбассе.