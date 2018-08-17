Экс-управделами правительства Алтайского края предъявили обвинение

Арест экс-управляющего делами Губернатора и Правительства Алтайского края Алексея Белобородова за взятку в особо крупном размере и превышение полномочий

Арест экс-управляющего делами Губернатора и Правительства Алтайского края Алексея Белобородова за взятку в особо крупном размере и превышение полномочий

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в получении взятки бывшему управляющему делами администрации Алтайского края Алексею Белобородову, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

"Экс-управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Алексею Белобородову предъявлено обвинение в получении взятки от руководителя коммерческой компании в виде услуг по строительству дома в курортной зоне в городе Белокурихе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за это Белобородов подписывал коммерсанту акты выполненных работ по госконтрактам.

Как сообщается на сайте регионального СУСК, с февраля 2013 по декабрь 2016 года Белобородов получал от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью несколькими частями взятку в виде услуг по строительству недвижимости на сумму три миллиона рублей за подписание актов и справок о стоимости выполненных ООО работ по госконтрактам на сумму более 94 миллионов рублей.

Осенью 2017 года в администрации региона прошли обыски в кабинете Белобородова. Позднее следователи заявили о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника. По их данным, в 2016 году Белобородов, выходя за пределы своих полномочий, организовал незаконное приобретение на средства регионального бюджета трех иностранных автомобилей общей стоимостью более 18 миллионов рублей.

Белобородов работал в правоохранительных органах в 1983–2013 годах. Он занимал различные должности, в июне 2011 года стал замначальника полиции краевого главка МВД. С 2013 года перешел на работу в администрацию региона, которым с 2005 года руководил Александр Карлин. В мае он ушел в отставку, указом президента РФ Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Виктор Томенко, работавший до этого в правительстве Красноярского края.