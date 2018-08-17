Актер Панин устроил пьяный дебош в самолете из Симферополя

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву, соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, Панин находился в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения ходил по салону, игнорируя требования стюардов.
В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, а экипаж вызвал полицию, которая сняла дебошира с рейса.
На опубликованной в Сети записи видны возмущенные пассажиры рейса, которых успокаивает сотрудник полиции.
Злостный нарушитель ПДД
"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе несения службы на седьмом километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в сети интернет видеозапись, где он нарушает правила дорожного движения. В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции", — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, за рулем был Панин.
Оскорбление чувств верующих
Актер сообщил, что Поклонская написала на него заявление в полицию за оскорбление чувств верующих, поводом для этого якобы стала шутка на тему "Матильды", активной противницей которого была депутат.
Позднее он заявил РИА Новости, что удивлен реакцией Поклонской.
Алексей Панин — российский актер. Лауреат Государственной премии РФ (2003). Как актёр, известен по фильмам "Звезда" Николая Лебедева, "Жмурки" Алексея Балабанова и по телевизионному сериалу "Солдаты".