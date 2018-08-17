Актер Панин устроил пьяный дебош в самолете из Симферополя

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву, соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, Панин находился в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения ходил по салону, игнорируя требования стюардов.

В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, а экипаж вызвал полицию, которая сняла дебошира с рейса.

На опубликованной в Сети записи видны возмущенные пассажиры рейса, которых успокаивает сотрудник полиции.

Злостный нарушитель ПДД

Панин регулярно оказывается в центре скандалов. Так, в феврале этого года сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили на МКАД водителя в связи с опубликованной в интернете видеозаписью, на которой он якобы нарушает правила дорожного движения.

"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе несения службы на седьмом километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в сети интернет видеозапись, где он нарушает правила дорожного движения. В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, за рулем был Панин.

Оскорбление чувств верующих

В 2017 году Панин привлек внимание депутата Госдумы Натальи Поклонской, сняв на фоне скандала вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" скетч, в котором спародировал образ Николая II.

Актер сообщил, что Поклонская написала на него заявление в полицию за оскорбление чувств верующих, поводом для этого якобы стала шутка на тему "Матильды", активной противницей которого была депутат.

Позднее он заявил РИА Новости, что удивлен реакцией Поклонской.

Алексей Панин — российский актер. Лауреат Государственной премии РФ (2003). Как актёр, известен по фильмам "Звезда" Николая Лебедева, "Жмурки" Алексея Балабанова и по телевизионному сериалу "Солдаты".