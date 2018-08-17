Под Хабаровском нашли убитой девушку, ушедшую кататься на роликах

ХАБАРОВСК, 17 авг — РИА Новости. Девочка из села Князе-Волконское под Хабаровском, которая в четверг ушла кататься на роликах и домой не вернулась, найдена убитой, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

"Вечером 16 августа малолетняя жительница села Князе-Волконское-1 решила покататься на роликах. Ребенок вышел из дома и пропал. Через некоторое время обнаружено тело девочки со следами насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для раскрытия преступления создана усиленная следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей, криминалистов и полицейских. Обстоятельства преступления устанавливаются.