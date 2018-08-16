В Нижегородской области две недели не могут найти пропавшую школьницу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг — РИА Новости. Поиски 13-летней Маши Ложкаревой, пропавшей 15 дней назад, продолжаются, но не приносят ощутимых результатов, заявил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

Вечером 1 августа 13-летняя Маша Ложкарева ушла кататься на велосипеде в садовом товариществе "Борок" Кстовского района, с тех пор ее местонахождение неизвестно. В поисках пропавшей девочки принимают участие сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, волонтеры и добровольцы. За информацию о ее местонахождении объявлено вознаграждение 500 тысяч рублей. Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки по статье 105 УК РФ (убийство).

"Со времени пропажи Маши прошло две недели, энтузиазм добровольцев снизился — если раньше в выходные собиралось несколько сотен человек, то сейчас – примерно 20 в день. Но поиски не прекращаются, несмотря на то, что пока нет ощутимых результатов", — сказал Шухрин.

Одной из рассматриваемых версий было ДТП, в которое попала девочка. Предполагалось, что ехавшую на велосипеде вдоль дороги Машу мог сбить автомобиль, водитель испугался и увез ее, чтобы спрятать тело. Однако, по словам Шухрина, осмотр территории не дал никаких подтверждений этой теории – не было обнаружено ни осколков фар, ни разлива жидкостей или других следов подобного происшествия.

"Несмотря на то, что девочка пропала полмесяца назад, еще есть шанс найти ее живой. Известны случаи, когда находили пропавших через год и даже через несколько лет. Возможно, девочка похищена и удерживается где-то, возможно, сама уехала и скрывается по какой-то причине. Мы будем продолжать ее поиски", — заявил командир поисково-спасательного отряда.