Подозреваемого в убийстве саратовского судьи арестовали на два месяца

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Суд в Саратовской области арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве судьи Энгельсского районного суда Рината Кудашева, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.

Ночью 15 августа от огнестрельных ранений в больнице скончался 40-летний судья. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемый был задержан по горячим следам сотрудниками правоохранительных органов. Им, по данным СУСК, оказался 61-летний дядя убитого. При задержании было изъято ружье, из которого подозреваемый мог дважды выстрелить в судью. Согласно основной версии, убийство произошло из-за бытового конфликта и не связано с профессиональной деятельностью убитого.

"Сегодня, 16 августа 2018 года, судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.