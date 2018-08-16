ФСБ изъяла у жителя Самары более 30 единиц оружия и свыше тысячи патронов

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Самарской области изъяли у жителя Самары более 30 единиц оружия и свыше 1 тысячи патронов, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, у самарца были изъяты пулемет "Максим", четыре пистолета-пулемета, восемь ружей "Маузер", семь мелкокалиберных револьверов иностранного производства, два иностранных пистолета, тринадцать охотничьих ружей, револьвер системы "Наган", граната "Ф-1", пять сигнальных пистолетов и более 1 тысячи патронов различного калибра. В настоящее время сотрудники УФСБ устанавливают лиц, причастных к незаконной продаже оружия.