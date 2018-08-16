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Происшествия

Бывшего генерала СК Дениса Никандрова приговорили к 5,5 года колонии

(обновлено: 14:19 16.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. 16 августа 2018Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. 16 августа 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывшего первого заместителя начальника столичного главка Следственного комитета Дениса Никандрова приговорили к пяти с половиной годам колонии по делу о взятке за освобождение криминального авторитета Итальянца. Кроме того, суд лишил его звания генерала юстиции, но штраф назначать не стал.

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов у Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тень Шакро Молодого: за что задержан экс-главный следователь Москвы
Решение огласил судья Мосгорсуда Андрей Росновский, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Обвинение требовало для бывшего борца с преступностью как раз пять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 65 миллионов рублей. 

"Он только выполнял указания"

Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор. Один из адвокатов осужденного Павел Черняк в беседе с РИА Новости назвал приговор слишком суровым, поскольку роль его клиента в преступлении, по мнению защиты, была минимальной.

"Вся его вина в том, что он строго выполнял указания своего руководства", — сказал адвокат.

Первый заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дело генерала Дениса Никандрова
Суд засчитал в срок приговора время, проведенное Никандровым в СИЗО, то есть со дня ареста – с 19 июля 2016 года. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.

Сотрудничал со следствием

Никандров заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось без исследования доказательств и с полным признанием вины. Поскольку материалы имеют гриф секретности, заседание по существу проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме. В открытой части огласили лишь вводную и резолютивную часть приговора.

Рассмотрение в Тверском суде ходатайства следствия о продлении срока ареста в отношении Захария Калашова. 14 марта 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Александр Авилов
Дело Шакро Молодого: за что судят одного из крестных отцов российской мафии
Коллеги уже бывшего генерала на правах анонимности заявили РИА Новости, что Никандров пошел на сделку со следствием и дал показания на своего бывшего босса Александра Дрыманова только потому, что тот "последовательно на протяжении первоначального следствия пытался всю вину переложить на Никандрова".

В рамках сделки Никандров рассказал следствию о том, что Дрыманов получил две взятки — одну ему передал сам Никандров за покровительство по службе, вторую они, судя по показаниям, получили вместе за облегчение судьбы Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец.

Дело сотрудников СК

Никандров не единственный сотрудник СК, ставший фигурантом громкого дела о коррупции. Перед судом также предстали его коллеги: глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и начальник столичного главка генерал Александр Дрыманов.

Начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Полковника СКР Максименко приговорили к 13 годам лишения свободы‍
Официально фабула дела не разглашается, но, по данным источника РИА Новости, офицеры получили от "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого) миллион долларов за освобождение Кочуйкова из СИЗО.

Дело против Кочуйкова по было связано со стрельбой в ресторане на Рочдельской улице в декабре 2015 года. Тогда два десятка вооруженных людей требовали у хозяйки заведения Жанны Ким восемь миллионов рублей. Командовал, по данным следствия, Итальянец. Однако Жанна Ким нажала тревожную кнопку, а также позвонила своему знакомому адвокату Эдуарду Буданцеву — бывшему сотруднику КГБ. Тот вскоре прибыл на место с собственной группой поддержки. Завязалась драка, переросшая в перестрелку. В результате погибли два человека.

Миллион, полученный за освобождение Итальянца, сотрудник СК поделили. Никандрову, по мнению следствия, досталась из этой суммы пятая часть — 200 тысяч

Посредником при передаче взятки выступал предприниматель Дмитрий Смычковский. Изначально Никандрову и остальным офицерам вменяли получение взятки непосредственно от Шакро Молодого, но впоследствии этот эпизод с него сняли.

Денис Никандров в Мосгорсуде. 17 октября 2017
© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов
Никандров рассказал, кто предлагал ему взятку за освобождение Итальянца
Еще один эпизод связан с получением Дрымановым от Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял в суде по делу Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. По его словам, он передал эти деньги "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе".

Максименко получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 165 миллионов рублей. Его подчиненный Ламонов, которого обвиняли в другом эпизоде взяточничества с начальником, заключил досудебное соглашение и получил пять лет колонии со штрафом в 32,5 миллиона рублей.

Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Его ближайшего соратника Итальянца отправили в колонию на восемь лет и десять месяцев.

Обвинения против Дрыманова

Александр Дрыманов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генерал Дрыманов "переехал" в Волгоград, чтобы стать адвокатом
Бывший начальник столичного главка СК генерал Александр Дрыманов сейчас находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения во взятках в крупном и особо крупном размере.

"Санкция каждой из статей предусматривает наказание от восьми до 15 лет заключения. Поскольку статьи особо тяжкие, то суд может добавить при частичном сложении наказаний к максимальной санкции еще половину срока по второму эпизоду. Таким образом, ему может грозить наказание вплоть до 22 лет лишения свободы", — рассказал РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.

Свою вину Дрыманов не признает.

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