В Ялте проверят детский сад, где девочку с аутизмом выгнали с праздника

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку инцидента в детском саду Ялты, где воспитатели якобы выгнали девочку с ограниченными возможностями с праздника, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Ялте воспитатели выгнали из детского сада 4-летнюю девочку с аутизмом, чтобы она не портила праздник. Ребенка отправили домой якобы из-за простуды, однако позже врачи подтвердили, что ребенок был здоров. Мать девочки, взяв в больнице справку, обратилась в прокуратуру.

"Прокуратура города Ялты проводит проверку по обращению матери малолетнего ребенка 2014 года рождения с ограниченными возможностями здоровья в связи с отказом принять его в группу 10 августа текущего года", — сказали в прокуратуре.

В частности, проверке подлежит исполнение в детсаду №24 требований в части организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

"При наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования", — отметили в надзорном ведомстве.

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