Пенсионерке из Тольятти предъявили обвинения в экстремизме

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следственный комитет обвинил пенсионерку, экс-руководителя "Общины коренного русского народа"* Любовь Кузаеву, в создании экстремистского сообщества, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемой из Международной правозащитной группы Агора Тимур Мифтахутдинов.

"В Тольятти задержанной за "экстремизм" во "ВКонтакте" пенсионерке предъявили обвинение по 10 эпизодам и 5 статьям УК. Следователи назвали ее организатором экстремистского сообщества, призывавшей к сепаратизму, экстремизму, реабилитации нацизма", — сказал адвокат.

По его словам, обвинение предъявлено по 5 статьям Уголовного кодекса и 10 "экстремистским" эпизодам. В их числе организация экстремистского сообщества, реабилитация нацизма и публичные призывы к сепаратизму.

"Видимо, сегодня следователи планируют выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей пенсионерки. Сама Кузаева считает все эти подозрения ее в экстремизме необоснованными и вымышленными", — добавил Мифтахутдинов.

Он напомнил, что из-за обвинений в экстремизме заблокирован пенсионный счет Кузаевой.

Ранее СУСК по Самарской области сообщал, что Кузаева была задержана в Самаре. В отношении нее были возбуждены дела по трем статьям УК за размещение экстремистских материалов в интернете. По данным правозащитников из "Агоры", в сентябре 2017 года СУСК по Самарской области возбудило в отношении нее уголовное дело о возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК РФ), а в ноябре того же года — о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ).

* Запрещена в России