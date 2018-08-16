Вице-президента федерации кикбоксинга поместили под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Суд вынес постановление о домашнем аресте до 14 октября в отношении первого вице-президента федерации кикбоксинга РФ Фаригата Касымова, обвиняемого следствием в хищении более 1 миллиона рублей, сообщила в четверг пресс-служба Центрального райсуда Челябинска.

Как сообщала областная полиция, главным следственным управлением ГУМВД России по области расследуется уголовное дело о хищении более 1 миллиона рублей бюджетных денежных средств, выделенных "Центром спортивной подготовки Челябинской области" на проведение тренировочных и спортивных мероприятий. Тренер получил деньги для финансирования спортмероприятий, позже предоставив в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании средств с приложением ложных ведомостей и чеков по обеспечению спортсменов проживанием и питанием, добавляет полиция.

"Центральным районным судом Челябинска 15 августа рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Касымова. Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Касымова меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца — до 14 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что, обращаясь с ходатайством, следователь мотивировал его тем, что Касымов — заслуженный тренер России, профессиональная деятельность которого постоянно связана с выездами за пределы России, он может скрыться от следствия.

Обвиняемый и защитник просили рассмотреть возможность избрания иной, менее тяжкой меры пресечения, включая личное поручительство и денежный залог, добавляется в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, поясняет пресс-служба.