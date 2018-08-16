Пропавший в Приморье неделю назад восьмилетний мальчик найден мертвым

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Пропавший неделю назад в селе Рощино в Приморье 8-летний мальчик найден мертвым, сообщает "Прим Поиск" в Instagram.

Ранее региональное УМВД РФ сообщало, что полицейские и волонтеры разыскивают 8-летнего мальчика, который 9 августа в 17.30 (10.30 мск) ушел из дома в селе Рощино и не вернулся.

"Даниил И. найден… погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким мальчика", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю, тело ребенка нашли в реке Большая Уссурка, для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".