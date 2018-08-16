Пропавший в Приморье неделю назад восьмилетний мальчик найден мертвым

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Пропавший неделю назад в селе Рощино в Приморье 8-летний мальчик найден мертвым, сообщает "Прим Поиск" в Instagram.
"Даниил И. найден… погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким мальчика", — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю, тело ребенка нашли в реке Большая Уссурка, для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".