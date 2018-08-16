Понять и простить: экс-сотрудник ГИБДД убил соседа и остался на свободе

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему сотруднику ГИБДД Павлу Насонову, который после трехдневного запоя застрелил человека. Психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления он был невменяем. Судья освободил убийцу от уголовного преследования, однако родственники погибшего пытаются добиться для него реального наказания.

Борьба за жизнь

Вечером 26 февраля житель Сухого Лога Владимир Фефилактов припарковал машину возле своего дома. И тут же крышу автомобиля прошил заряд охотничьей картечи. Следующий выстрел — водителю прямо в голову. Истекая кровью, Владимир дополз до квартиры, где соседи оказали ему первую помощь и вызвали врачей.

© Фото предоставлено родственниками В машину Фефилактова Насонов выстрелил несколько раз © Фото предоставлено родственниками В машину Фефилактова Насонов выстрелил несколько раз

"Рано утром из больницы мне позвонили знакомые и сообщили, что Вова в реанимации, — рассказала РИА Новости мать потерпевшего Светлана Фефилактова. — Он находился в коме, дышал с помощью аппарата ИВЛ. Томограмма показала, что металлические шарики застряли всего в миллиметре от мозга. Также были задеты шея и спина".

Вскоре Владимира перевели в екатеринбургскую клинику, где он провел больше двух месяцев. Наконец пришел в сознание. Из-за сильного повреждения левой височной доли не разговаривал, однако все понимал, узнавал родственников и друзей.

"В середине мая, когда состояние сына стабилизировалось, его выписали, — продолжает Светлана. — При этом врачи сказали, что операцию сделать не получится — слишком большой риск задеть клетки мозга. Нас также предупредили, что здоровье постепенно будет ухудшаться. За полгода Володя похудел на 30 килограммов".

© Фото предоставлено родственниками Владимир Фефилактов за полгода похудел на 30 килограммов © Фото предоставлено родственниками Владимир Фефилактов за полгода похудел на 30 килограммов

Несмотря на неутешительные прогнозы, родители прикладывали максимум усилий, чтобы спасти сына. Но чуда не произошло — 2 августа 27-летний Владимир скончался. Согласно заключению экспертов, причиной смерти стала травма головного мозга, полученная в результате выстрела из охотничьего ружья крупного калибра.

"Вова был очень добрым и целеустремленным парнем, — говорят друзья погибшего. — За две недели до трагедии он уволился из органов внутренних дел и планировал устроиться на работу водителем — очень любил автомобили". Для семьи Фефилактовых смерть сына стала уже вторым страшным ударом — десять лет назад они потеряли 14-летнюю дочь.

Белая горячка

Виновник гибели Владимира — 36-летний Павел Насонов, которого из органов внутренних дел уволили еще в 2008-м. С тех пор он работал на местном заводе. "Павел несколько дней был в запое, — объясняет РИА Новости подруга погибшего, Александра Рубцова. — В тот вечер ему померещилось, что в квартиру ломятся. Он достал из сейфа ружейный обрез и открыл огонь по входной двери, а потом выбежал на балкон и стал стрелять по прохожим".

Приехавшие на вызов оперативники обезвредили стрелка и поместили в изолятор временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Вскоре после ареста обвиняемого отправили на прохождение судебно-психиатрической экспертизы. Насонову грозило до 15 лет колонии строгого режима.

Суд состоялся в середине июня, однако уголовной ответственности убийце удалось избежать. "Экспертиза установила, что в момент совершения преступления Насонов находился в невменяемом состоянии, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Сухоложского городского суда Юлия Чертовикова. — Поэтому его отправили на принудительное лечение без указания сроков, судя по всему, до полного выздоровления".

© Фото предоставлено родственниками Владимир Фефилактов боролся за жизнь полгода © Фото предоставлено родственниками Владимир Фефилактов боролся за жизнь полгода

Проще говоря, преступник устроил стрельбу в белой горячке. Родители Фефилактова не согласны с вердиктом и хотят добиться реального наказания для убийцы сына.

"После смерти Владимира мы написали дополнение к апелляционной жалобе, чтобы Насонова судили по более тяжкой статье — "Убийство", а не "Покушение на убийство", — отмечает адвокат, помогающий потерпевшим. — В дальнейшем мы также хотим, чтобы обвиняемый выплатил денежную компенсацию за причиненный моральный и материальный вред".

Псих наполовину

За полгода, прошедшие с момента трагедии, отец Владимира перенес инсульт, а мать уволилась с работы, чтобы ухаживать за сыном. "Ни Насонов, ни его родственники даже не попытались извиниться перед нами. Напротив, они вели себя очень цинично, — добавляет Светлана. — Мать Павла продала машину, чтобы нанять адвоката, а когда я попросила у нее деньги на лечение сына, получила отказ".

По неподтвержденным данным, в 2017-м Насонов, чтобы продлить лицензию на владение огнестрельным оружием, прошел обследование у врача-психиатра. "В последнее время получение такой справки превратилось в простую формальность, поэтому оружие легко может оказаться у психически нездорового человека, — говорит РИА Новости адвокат и бывший сотрудник правоохранительных органов Игорь Упоров. — Люди обследуются раз в пять лет, а то, что через полгода у них может произойти какой-то сдвиг, никого уже не волнует. Причем по закону после прохождения лечения того же Насонова даже нельзя взять под наблюдение полиции".

© Фото предоставлено родственниками погибшего Владимир Фефилактов очень любил машины © Фото предоставлено родственниками погибшего Владимир Фефилактов очень любил машины

По словам юриста, единственный шанс привлечь убийцу к уголовной ответственности — оспорить результаты судебно-психиатрической экспертизы. "Мне кажется, нельзя быть наполовину психом, ты либо болен, либо нет, — резюмирует юрист. — Нет никаких гарантий, что этот человек когда-нибудь снова не возьмется за оружие".

Этого опасаются и соседи Насонова. "Через год он выйдет с принудительного лечения, и не факт, что ему опять что-то не померещится, — говорит местная жительница Наталья Хрусталева. — Даже при отсутствии огнестрельного оружия он может схватить биту или нож".

Апелляционную жалобу Свердловский областной суд рассмотрит в пятницу, 17 августа. Отметим, что адвокат Насонова Евгений Дягилев от комментариев отказался.