В Орловской области обнаружили вспышку АЧС

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Орловской области, сообщает ведомство в среду.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней на территории Ливенского района Орловской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вирус обнаружили в результате лабораторных исследований патологического материала, отобранного от домашних свиней, содержащихся на территории свинофермы акционерного общества работников "Успенское" Ливенского района Орловской области.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Орловской области, управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям организована внеплановая проверка предприятия, уточняют в ведомстве.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.