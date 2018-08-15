В Волгоградской области семь человек пострадали в ДТП с бензовозом

ВОЛГОГРАД, 15 авг — РИА Новости. Бензовоз врезался в стоящую на обочине маршрутку под Волгоградом, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 7 человек, включая двух детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах Среднеахтубинского района Волгоградской области.

По данным отдела ГО и ЧС Среднеахтубинского района Волгоградской области, ДТП произошло на Быковской трассе сегодня днем.

"Бензовоз сзади врезался в стоящую на обочине маршрутку. Пострадали 7 человек, из них двое детей: мальчик 5 лет и девочка 13 лет", — сообщила РИА Новости в ведомстве.

По словам собеседника агентства, детей осматривают медики. Обстоятельства ДТП уточняются.