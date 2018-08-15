Следователи задержали подозреваемых в убийстве в московском парке

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следователи задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве двух человек в парке на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что вечером 13 августа 2018 года в лесопарковой зоне вблизи одного из домов по улице Маршала Воробьева были обнаружены тела двух мужчин, на вид 30-40 лет с признаками насильственной смерти.

"Задержаны подозреваемые в убийстве двух мужчин на северо-западе Москвы", — сказала Иванова. По ее словам, ими оказались двое уроженцев Ростовской области 1982 и 1983 годов рождения. Подозреваемые признали вину.

"Во время допроса подозреваемые… пояснили следователям, что совершили убийство на почве резко возникших личных неприязненных отношений", — рассказала представитель СК.

Мужчины доставлены в следственный отдел. По результатам следствия им будет предъявлено обвинение, добавила она.