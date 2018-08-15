Пробы на холеру в Азовском море дали отрицательный результат

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Предпринятые Роспотребнадзором меры в связи с непростой ситуацией на Азовском побережье позволили сохранить стабильной и благополучной эпидемиологическую ситуацию, пробы воды на холеру были отрицательными, заявила глава ведомства Анна Попова.

В начале июня в ряде СМИ появилась информация о том, что вибрионы опасного заболевания обнаружили около Мариуполя, отдыхающих предупредили о вирусе холеры. Российский Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной.

"Если говорить о зонах рекреации, я напомню вам непростую ситуацию на Азовском побережье, связанную с информацией о значительном росте кишечных инфекций на территории сопредельного государства, на Украине. Эта тема тоже потребовала мобилизации усилий и очень плотного контроля качества воды и за другими объектами окружающей среды и в Азовском море, и в Дону, увеличения количества проб на холеру — все были отрицательными. И все меры предприняты, и тоже позволили оставить ситуацию и сохранить ее стабильной и эпидемиологически благополучной", — сказала Попова на пресс-конференции в среду.