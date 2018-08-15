В Москве полицейских наказали за незаконное задержание преподавателя ВШЭ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Шесть сотрудников полиции привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского на Ярославском вокзале в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Преподаватель ВШЭ Владимир Бродский ранее рассказал РИА Новости, что на площади Ярославского вокзала полицейские задержали его без объяснения причин, общались с ним в агрессивной манере и заставили его раздеться. Он назвал эти действия "очевидным насилием над личностью, унизительным совершенно опытом". Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщила РИА Новости, что полиция проводит проверку этой информации.

"В результате проверки за нарушение служебной дисциплины, выразившееся в необоснованном доставлении гражданина в помещение дежурной части без составления соответствующих документов, на двух оперуполномоченных оперативно-сыскного отделения уголовного розыска ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская наложено дисциплинарное взыскание – "предупреждение о неполном служебном соответствии", — пояснили в пресс-службе.

Такое же взыскание наложено на начальника оперативно-сыскного отделения уголовного розыска, помощника оперативного дежурного дежурной части и начальника смены дежурной части ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. Заместителю начальника полиции по оперативной работе линейного управления объявлен строгий выговор.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет для процессуальной оценки действий полицейских.