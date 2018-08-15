СК завел дело после избиения осужденных в колонии в Чите

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после избиения осужденных в исправительной колонии №5 (ИК-5) Читы после поражения сборной России по футболу в матче с хорватами на чемпионате мира, сообщила РИА Новости юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

"Пока дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников ФКУ ИК-5", — сказала Коптеева, которая представляет интересы одного из избитых заключенных.

Она добавила, что сотрудники колонии, по словам заключенных, находились в состоянии алкогольного опьянения и были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла.

"При переводе осужденных из одной камеры в другую… явно превышая должностные полномочия, применяя насилие, используя специальные средства, руками и ногами, а также специальными электрошоковыми устройствами нанесли множественные удары по различным частям тела осужденных Нохрина и Кригера", — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Забайкальский правозащитный центр 1 августа распространил заявление, согласно которому осуждённые в ИК-5 пожаловались на избиения, использование электрошокера и слезоточивого газа со стороны охранников, расстроенных проигрышем сборной России хорватам в четвертьфинале ЧМ-2018.