Встречи с девушкой с сайта знакомств оставили жителей Башкирии без авто

УФА, 15 авг — РИА Новости. Жительница Башкирии приглашала на свидания мужчин c сайта знакомств и со своими приятелями угоняла их автомобили, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В полицию обратился житель Гафурийского района Башкирии с сообщением, что неизвестные злоумышленники напали на него и под угрозами, с применением силы, отобрали у него автомобиль. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались пятеро молодых людей и девушка из города Кумертау.

"Выяснилось, что потерпевший мужчина нашел в одном из мобильных приложений для знакомств девушку. Решив пообщаться с ней поближе, он договорился с ней о встрече и подъехал на своей "Ладе Калине" к условленному месту в Стерлитамакском районе, неподалеку от деревни Любажи. Девушка пришла на свидание и села к нему в автомобиль. Дальнейший маршрут она выбрала сама и, следуя указаниям новой знакомой, мужчина подъехал в безлюдное место, где планировалось уединиться от посторонних глаз. Неожиданно из кустов вышли пятеро молодых людей в масках. Они накинулись на мужчину, прыснули ему в лицо из перцового баллончика, стали избивать руками и ногами. После этого злоумышленники отобрали у него ключи от автомобиля и скрылись с места происшествия на его машине", — сообщили в пресс-службе башкирского МВД.

По данным ведомства, угнанный автомобиль злоумышленники перегнали в город Кумертау. Как установили полицейские, девушка заранее договорилась с молодыми людьми о том, что приведет к ним потенциальную жертву.

В ходе следствия, выяснялось, что подобный случай был не единственным. "По такому же сценарию молодые люди и их сообщница заманили владельца автомобиля Nissan Almera в безлюдную местность. Оставшись наедине с девушкой, мужчина увидел, что из кустов выскочили неизвестные в масках. Потерпевший пытался скрыться, но девушка дернула ручной тормоз и, машину закрутило на месте. В итоге ее приятели разбили окна в машине и, вытащив водителя, стали его избивать. После этого они отобрали у него ключи от автомобиля и уехали", — сообщает полиция.

Правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.

"Похищенные автомашины найдены и изъяты. По фактам грабежа и разбоя возбуждены уголовные дела. Мы обращается к жителям региона, если вы стали жертвой подобных преступлений, сообщите в ближайшее отделение полиции", — говорится в сообщении ведомства.