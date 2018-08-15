СК завел дело после взрыва бытового газа в Орле

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва в многоквартирном доме в Орле, в результате которого пострадали два человека, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что два человека госпитализированы после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Орле, спасателям пришлось эвакуировать более 60 человек.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что поздно вечером 14 августа поступило сообщение о взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Орле. В результате взрыва с последующим возгоранием в квартире на пятом этаже пострадали два человека, которые с ожогами различной степени тяжести попали в больницу.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи, сотрудники МЧС и полиции, эксперты, работники газовой службы и другие специалисты.