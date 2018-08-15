Врио главы ЯНАО не получал обращений о помиловании Сенцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов не получал обращений, связанных с помилованием осужденного за терроризм Олега Сенцова, ни от самого украинца, ни от кого-либо еще, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы региона.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила телеканалу "Громадськое" , что в ее распоряжении имеется ответ администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о помиловании. Как следует из опубликованного телеканалом документа, просьбу направили врио губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения.

"Обращений на имя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о помиловании от Сенцова вообще от кого-либо не было", — отметили в пресс-службе руководителя региона.

По словам собеседника агентства, если такое прошение поступает, собирается комиссия по вопросам помилования, рассматривает это обращение и только после этого направляет в адрес врио губернатора. "В свою очередь, глава автономного округа рассматривает список для помилования, принимает решение — кого-то оставляет, кого-то вычеркивает, руководствуясь объективными характеристиками. Окончательный список направляется президенту для принятия решения", — пояснил он.

В пресс-службе руководителя ЯНАО при этом затруднились уточнить, когда состоится следующее заседание окружной комиссии по вопросам помилования. Помощник председателя комиссии депутата регионального заксобрания Валерия Степанченко пояснила РИА Новости, что он находится в отпуске до конца лета и о дате очередного заседания комиссии ей неизвестно.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что письмо от матери Олега Сенцова с просьбой о помиловании ее сына поступило в администрацию главы государства.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.