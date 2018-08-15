Вице-президента федерации кикбоксинга подозревают в хищении миллиона рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Первый вице-президент федерации кикбоксинга России Фаригат Касымов задержан в Челябинске по подозрению в хищении более 1 миллиона рублей, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что главным следственным управлением ГУМВД России по области расследуется уголовное дело о хищении более 1 миллиона рублей бюджетных денежных средств, выделенных "Центром спортивной подготовки Челябинской области" на проведение тренировочных и спортивных мероприятий.

Полиция уточняет, что задержан подозреваемый — бывший тренер одной из детских юношеских школ Челябинска. По предварительным данным, он получил более 1 миллиона рублей для финансирования спортмероприятий, позже предоставив в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании средств с приложением ложных ведомостей и чеков по обеспечению спортсменов проживанием и питанием, добавляет полиция.

"Речь идет о Фаригате Касымове", — сказал собеседник агентства.

Касымов – первый вице-президент федерации кикбоксинга России. Согласно размещенным на сайте федерации данным, Касымов — уроженец Челябинска, работает в Южно-Уральском аграрном университете, он – "Заслуженный тренер России", "Отличник физической культуры и спорта", лауреат национальной премии "Золотой пояс" в номинации "Лучший тренер года", награжден памятной медалью "Патриот России". Касымов женат, воспитывает четверых детей.

В пресс-службе областной полиции сообщали, что задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Следствием подано в суд ходатайство о заключении под стражу обвиняемого, добавляла полиция.