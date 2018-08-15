В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве судьи

САМАРА, 15 авг — РИА Новости. Судья Энгельсского районного суда Ринат Кудашев убит в Саратовской области, полиция по горячим следам задержала подозреваемого, сообщила в среду РИА Новости представитель СУСК по региону.

"Подозреваемый в убийстве судьи задержан, проводятся следственные действия", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство".

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, инцидент произошел 15 августа, в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации с огнестрельными ранениями мужчины 1978 года рождения, который впоследствии скончался. Для раскрытия преступления было создано несколько следственно-оперативных групп, на место происшествия выехали руководители подразделений главка.

"В ходе оперативных мероприятий была установлена личность предполагаемого подозреваемого. По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан житель села Балтай, 1957 года рождения", — сообщила Волк.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, задержанный является родственником убитого судьи, а причиной убийства мог стать бытовой конфликт.