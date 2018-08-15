После задержания мэра Оренбурга его обязанности будет исполнять заместитель

УФА, 15 авг – РИА Новости. Обязанности мэра Оренбурга после задержания городского главы Евгения Арапова по подозрению во взяточничестве будет исполнять его заместитель Сергей Николаев, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Во вторник мэр Оренбурга Евгений Арапов был задержан по подозрению в получении взятки в 600 тысяч рублей. По версии следствия, чиновник совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации эту сумму за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. При этом 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову. Кроме того, следователи обнаружили в рабочем сейфе Арапова 4,2 миллиона рублей, теперь следствие устанавливает их происхождение.

"Согласно уставу городской администрации, обязанности главы Оренбурга будет исполнять его заместитель Сергей Николаев", — сказал агентству представитель мэрии.

Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте, отметили ранее в СК РФ.