На тушение лесного пожара на Ольхоне направили 157 пожарных-десантников

ИРКУТСК, 15 авг – РИА Новости. Лес горит недалеко от поселка Хужир на крупнейшем байкальском острове Ольхон, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Четыре очага возгорания локализованы в регионе на утро 15 августа, огонь остановлен на общей площади более 12 тысяч гектаров в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Еще два очага в этих районах продолжают действовать, их площадь 332 гектара.

"Действующий пожар площадью шесть гектаров зарегистрирован вчера на острове Ольхон на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в 11 км от поселка Хужир", — говорится в сообщении.

На ликвидации пожаров во вторник были задействованы 157 пожарных-десантников, 42 сотрудника лесной охраны, 83 мобилизованных гражданина и 49 единиц наземной техники.