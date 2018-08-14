В Тюмени пациент избил фельдшера скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Пациент в Тюмени напал на фельдшера скорой помощи, когда тот спасал ему жизнь, сообщает станция скорой медицинской помощи.
На момент осмотра состояние пациента бригада оценила как средней степени тяжести. Одежда пострадавшего пропиталась кровью, на полу и на мебели были следы крови. Сотрудники скорой зафиксировали порезы на левой руке в области запястья и приступили к помощи.
"Успели только обработать поврежденную руку перекисью водорода и частично наложить асептическую повязку, как пациент начал нецензурно выражаться, а затем и вовсе напал на фельдшера и стал наносить удары. Травмы получил старший фельдшер бригады – 38-летний мужчина, второй сотрудник бригады – молодая девушка – вызвал экипаж полиции", — отмечается в сообщении.
После того как пациента передали врачам приемного отделения, фельдшер написал заявление в отделении полиции №1, прошел медицинское освидетельствование и продолжил суточную смену. "Данная бригада считается лучшей на тюменской станции скорой медицинской помощи по оперативным и качественным показателям оказания экстренной и неотложной помощи", — уточняет станция скорой медицинской помощи.