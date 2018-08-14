Ялтинским погорельцам предоставили временное жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Жильцам квартир, которые пострадали при пожаре на крыше в пятиэтажном жилом доме в поселке Кореиз (Ялта), предоставили временное жилье, сообщил глава ялтинской городской администрации Алексей Челпанов.
"Трое взрослых и трое детей поселены в МУП "Ялтинский городской пансионат", — приводит слова Челпанова пресс-служба администрации.
По его словам, жильцы остальных квартир от отселения отказались.
Челпанов подчеркнул, что администрация города в срочном порядке выделит средства для ремонта фасада и кровли дома, которая выгорела полностью.
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